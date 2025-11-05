Raspadori in Liga all'Atletico non gioca mai: numeri chiari dopo 15 partite

vedi letture

Aveva scelto la Liga e l'Atletico Madrid per giocare di più o comunque per vivere un'altra esperienza, possibilmente da protagonista. Ma ad oggi il minutaggio di Jack Raspadori è addirittura inferiore a quello di Napoli, in proporzione. L'ex Sassuolo ha totalizzato appena 7 partite in Liga ma molti spezzoni per un totale di 137' in campo, poco più di una partita e mezza dopo undici giornate. In Champions meglio, 108' con un gol e un assist. Ma nelle ultime due è rimasto in panchina. Anche ieri con l'Union SG 90 minuti fuori.

In Liga solo una da titolare e nelle ultime cinque appena 12' minuti in campo per due spezzoni. Insomma, al netto delle possibili giustificazioni da ambientamento per campionato nuovo, nuovi compagni e nuovo gioco, Raspadori in Liga sta giocando davvero poco mentre a Napoli, soprattutto nel finale di stagione, era riuscito a ritagliarsi il suo spazio segnando anche gol pesanti. Per la squadra azzurra era una pedina importante ma il club ha assecondato la sua voglia di andar via e in estate l'ha ceduto per 25 milioni all'Atletico.