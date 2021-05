Record amaro per gli azzurri: 50° gol al Maradona

Grandissima delusione per il Napoli dopo il pareggio interno col Verona e la Champions sfumata. Gli azzurri hanno comunque stabiilto un record, come riporta l'account di statistiche Opta Paolo: "Il Napoli ha segnato il 50° gol al Maradona in questo campionato, stabilendo il suo nuovo record di reti casalinghe in una stagione di Serie A".

50 - Il #Napoli ha segnato il 50° gol al Maradona in questo campionato, stabilendo il suo nuovo record di reti casalinghe in una stagione di Serie A. Casa.#NapoliVerona #SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 23, 2021