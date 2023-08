Report da Castel di Sangro: personalizzato in campo Demme e Gaetano. Ultime su Anguissa

Quattordicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

Fonte: sscapoli.it

Quattordicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Questo pomeriggio la squadra dopo una prima fase di attivazione a secco ha svolto esercitazione tecnica con conclusione nelle porticine. Chiusura di sessione lavoro tattico e partita a campo ridotto vinta dai gialli.

Anguissa ha svolto terapie e allenamento personalizzato in campo. Demme e Gaetano hanno svolto lavoro personalizzato in campo. Primo allenamento in azzurro per Cajuste.