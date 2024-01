Report da Castel Volturno: Olivera ha svolto personalizzato in campo, le ultime

La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico

Napoli in campo questa mattina per preparare l'allenamento mattutino in vista del derby contro la Salernitana. La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Di seguito il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo.