Report da Castel Volturno: personalizzato per Elmas e Lobotka, parte in gruppo per Ghoulam

Fonte: sscnapoli.it

Mattinata di lavoro all’SSC Napoli Konami Training Center. La squadra si è ritrovata per la ripresa degli allenamenti. Ad assistere all’allenamento anche il Presidente De Laurentiis che ha seguito da bordo campo tutta la seduta. La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra si è spostata sul campo 2 dove ha svolto torello e partita a campo ridotto. La squadra scesa in campo domenica ha lasciato il campo anzitempo mentre il resto del gruppo ha svolto lavoro tecnico con conclusione in porta. Elmas e Lobotka hanno svolto personalizzato in campo. Ghoulam ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo.