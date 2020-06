Retroscena Mertens: prima del Napoli stava andando allo Zenit, è saltato tutto...per il freddo

Interessante retroscena rivelato a Radio Marte, alla trasmissione Si Gonfia la Rete, da Andrea Sannino, cantante e grande amico di Mertens: "Mi ha raccontato che quando venne a Napoli chiamato da Benitez stava per andare allo Zenit, però non ci andò perché odia il freddo e quindi penso che Milano non sia poi così tanto calda… un gol sabato sarebbe la chiusura del cerchio. Non posso dire di più, ma di sicuro so che Dries è contento, e l’ultima volta che l’ho visto era molto sereno”.