Retroscena: ultima cena napoletana per Rog, con lui anche due azzurri

Ultima visita a Napoli per Marko Rog che ha approfittato dei due giorni liberi concessi dal Cagliari ai suoi calciatori, la giornata di ieri e quella di oggi, per fare un ultimo saluto agli amici in città. Secondo quanto appreso dalla redazione di gonfialarete.com, ieri il croato ha cenato a casa di alcuni amici napoletani. Tra i presenti c’erano anche Nikola Maksimovic e il nuovo acquisto Eljif Elmas. Rog ha poi dormito a Napoli ed è ripartito questa mattina per riaggregarsi definitivamente al club rossoblu.