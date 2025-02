Ricordate Bakayoko? L'ex azzurro riparte da un club brasiliano

Tiémoué Bakayoko, attualmente in forza al PAOK Salonicco, all'età di 30 anni è pronto a rilanciarsi in Brasile, nel SC Recife. L'ex calciatore del Napoli, con cui ha trascorso in prestito la stagione 2020/21 sotto la guida di Gennaro Gattuso, avrebbe già raggiunto un accordo con la sua nuova squadra alla quale dovrebbe unirsi a breve. A riportare la notizia è Globo Esporte.

