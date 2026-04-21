Ricordate Garnacho? Flop al Chelsea per 47mln e ora è già sul mercato

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La pazienza del Chelsea nei confronti di Alejandro Garnacho sembra essere finita. Appena otto mesi dopo il suo acquisto dal Manchester United per 47 milioni di euro, la dirigenza dei Blues sarebbe decisa a cedere l'esterno argentino nel prossimo mercato estivo, secondo quanto riportato dalla stampa inglese.

La prestazione disastrosa del 21enne sabato scorso, proprio contro la sua ex squadra, avrebbe smosso le acque e spinto il club londinese alla decisione estrema. Garnacho era stato cercato a lungo dal Napoli quando è partito Kvaratskhelia. Una lunga trattativa poi naufragata con lo United che lo aveva blindato. Poi in estate è arrivato il Chelsea, ma a quanto pare non è stato un affare per i Blues.