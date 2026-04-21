Ricordate Garnacho? Flop al Chelsea per 47mln e ora è già sul mercato
TuttoNapoli.net
La pazienza del Chelsea nei confronti di Alejandro Garnacho sembra essere finita. Appena otto mesi dopo il suo acquisto dal Manchester United per 47 milioni di euro, la dirigenza dei Blues sarebbe decisa a cedere l'esterno argentino nel prossimo mercato estivo, secondo quanto riportato dalla stampa inglese.
La prestazione disastrosa del 21enne sabato scorso, proprio contro la sua ex squadra, avrebbe smosso le acque e spinto il club londinese alla decisione estrema. Garnacho era stato cercato a lungo dal Napoli quando è partito Kvaratskhelia. Una lunga trattativa poi naufragata con lo United che lo aveva blindato. Poi in estate è arrivato il Chelsea, ma a quanto pare non è stato un affare per i Blues.
Pubblicità
Notizie
Copertina Da 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
24 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cremonese
In primo piano
Francesco CarboneDe Bruyne: “Atmosfera positiva rispetto all’inizio, sono felice. Serie A? Difese a 5 e ci si annulla…”
Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
Fabio TarantinoADL a The Athletic: “Conte non ci abbandonerà mai all’ultimo, ma se lo dicesse ora... Su Kvara, Hamsik e le riforme..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: 31 mln bruciati, la scena che fa girare le ba**e ad ADL, l'inspiegabile scelta di Conte e il truffatore McTominay
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com