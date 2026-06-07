Ricordate Michu? Flop al Napoli, può tornare allo Swansea in una veste diversa

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Lo Swansea valuta il ritorno di Michu come direttore sportivo: l’ex attaccante del Napoli verso una nuova sfida professionale.

Lo Swansea starebbe valutando con attenzione la possibilità del ritorno di Michu, questa volta con un incarico dirigenziale come direttore sportivo. Lo spagnolo ha da poco concluso un’esperienza positiva al Burgos, formazione della Segunda División, dove ha ottenuto risultati convincenti. Per lui - riferisce Sky - si tratterebbe di un ritorno in una realtà che conosce molto bene, avendo già vestito la maglia dello Swansea in passato, collezionando 67 presenze e 28 reti.

Il legame con lo Swansea e l’esperienza al Napoli

Michu è un nome noto anche al calcio italiano. Nel luglio 2014 lasciò infatti l’Inghilterra per trasferirsi al Napoli, ma la sua avventura in Serie A non fu particolarmente fortunata, con sole tre presenze prima del ritorno in Premier League dopo una stagione. In carriera, l’ex attaccante - oggi dirigente sportivo - è rimasto nella storia dello Swansea come uno dei protagonisti assoluti della vittoria della Coppa di Lega inglese nel 2013, un successo che lo ha reso un vero e proprio idolo per i tifosi del club gallese.