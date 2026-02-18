Prima pagina

Juve asfaltata dal Galatasaray, Gazzetta: "Così no!"

Juve asfaltata dal Galatasaray, Gazzetta: "Così no!"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Notizie
di Arturo Minervini

“Così no” è il titolo di apertura scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per la prima pagina dedicata alla Juventus, travolta ieri dal Galatasaray con un pesante 5-2 nell’andata dei playoff di Champions League.

Il quotidiano parla di “figuraccia storica in Champions” e sottolinea le difficoltà dei bianconeri: Bremer ko, Cabal espulso e una qualificazione agli ottavi che ora appare in salita. Il ritorno del 25 a Torino si preannuncia complicato. Spazio anche alle parole di Spalletti, che parla di “passi indietro”, e alle tensioni nel tunnel di San Siro, con stop per Comolli e Chiellini.