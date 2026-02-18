Prima pagina Crollo Juve, Corriere dello Sport: "Galagol"

“Galagol” è il titolo scelto in apertura dal Corriere dello Sport, che mette in evidenza la pesante sconfitta subita dalla Juventus nell’andata dei playoff di Champions League. I bianconeri sono stati travolti 5-2 dal Galatasaray, trascinato dalla doppietta di Noa Lang e dalle reti di Gabriel Sara, Sanchez e Boey.

Alla squadra di Allegri non è bastata la doppietta di Koopmeiners. La gara si è complicata ulteriormente con l’infortunio di Bremer nel primo tempo e l’espulsione di Cabal nella ripresa, che ha lasciato la Juve in inferiorità numerica.