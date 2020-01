Riecco subito il campo: la Coppa Italia per ritrovare vittoria e fiducia

Il Napoli torna al San Paolo per cancellare l'ennesima beffa stagionale. La gara con la Lazio da un lato ha dato segnali confortanti dal punto di vista del gioco, confermando che la squadra è sulla strada giusta, ma dall'altro ha rappresentato l'ennesima mazzata psicologica con un pasticcio che ha portato al ko proprio quando gli azzurri avevano in mano la gara. Non c'è nulla di meglio, dunque, che scendere subito in campo per provare a tornare finalmente alla vittoria. Domani alle 15 al San Paolo arriva il Perugia del neo-tecnico Serse Cosmi, per gli ottavi di finale di Coppa Italia, competizione che può rappresentare l'àncora di salvataggio della stagione visto che il Napoli, al momento, è lontano pure dalle posizioni che portano all'Europa League diretta (in palio per chi vince la Coppa Italia).

Gattuso ha l'occasione per tornare al successo, peraltro in casa, dove il trend è disastroso (l'ultima vittoria col Genk il 10 dicembre, in campionato col Verona il 19 ottobre), provando a sfruttare la gara con la compagine di serie B per ritrovare un minimo di fiducia, serenità, in vista anche della gara successiva con la Fiorentina che apre il girone di ritorno e che il Napoli non può fallire se vuole uscire finalmente dal tunnel ed iniziare a scalare qualche posizione. Gattuso potrà rilanciare chi trova meno spazio, a partire da Karnezis tra i pali, Luperto in difesa (probabilmente ancora con Manolas) con Di Lorenzo o Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra (salterà la Fiorentina per squalifica). A centrocampo potrebbe debuttare Demme da vertice basso, con Elmas ed uno tra Fabian e Zielinski mentre in attacco potrebbe toccare a Llorente, nel tridente con Lozano ed Younes (o Insigne, visto che il tedesco resta in uscita).