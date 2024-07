Rifiutò 35mln dal Napoli, ora il Wolverhampton accetta l'offerta del West Ham per Kilman

Il West Ham era da un po' di settimane alla ricerca di un difensore centrale di livello e finalmente sembra averlo trovato in Max Kilman. Stando a quanto riportato da Sky Sports UK, il Wolverhampton ha accettato l'ultima offerta degli Hammers per il suo capitano, pronto dunque a trasferirsi a Londra. L'emittente satellitare racconta anche i dettagli della trattativa.

Per convincere i Wolves il West Ham, dopo il primo 'no' a una proposta di 30 milioni di euro, ha rilanciato, aumentando l'offerta fino a 40 milioni di sterline, ossia oltre 47 milioni di euro. Una cifra decisamente molto alta. Kilman, che la scorsa estate era nel mirino del Napoli per il dopo-Kim (gli azzurri arrivarono a offrire ben 35 milioni di euro, ricevendo però il rifiutato del Wolverhampton), vince la corsa con Jean-Clair Todibo, l'altro grande obiettivo del West Ham per la difesa. E' fatta, Kilman sarà un nuovo Hammer.