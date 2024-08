Ufficiale Rinnovata la partnership con P1 Travel, Bianchini: "Accordo per il turismo sportivo"

vedi letture

SSC Napoli è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con P1 Travel, azienda leader nella fornitura di pacchetti di viaggio per eventi sportivi e di intrattenimento.

Questo accordo permetterà ai tifosi di tutto il mondo di poter acquistare pacchetti di viaggio esclusivi per scoprire Napoli e avere accesso alle partite casalinghe del Club.

A partire dalla prima gara interna di questa stagione sportiva, P1 Travel sarà il Partner Ufficiale di Esperienze Sportive della SSC Napoli, offrendo ai tifosi di tutto il mondo l'opportunità di vivere l'atmosfera elettrizzante delle partite casalinghe del Napoli. Con una varietà di pacchetti progettati per soddisfare tutti i tipi di sostenitori, P1 Travel garantisce esperienze premium all’interno dello Stadio Maradona.

"Siamo lieti di annunciare il rinnovo dell’accordo con P1 Travel", ha dichiarato Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, "questa partnership è per noi strategica perché guarda al segmento molto interessante del turismo sportivo. Napoli è da anni il luogo del desiderio per milioni di visitatori che da ogni parte del mondo vogliono apprezzare le bellezze artistiche e vivere un’esperienza italiana autentica. All’interno di questo quadro anche il calcio ha un ruolo fondamentale per attrarre in città migliaia di appassionati e assicurare loro esperienze esclusive allo Stadio Maradona."

"Siamo molto entusiasti della nomina a Partner Esclusivo di Esperienze Sportive di SSC Napoli. La partnership con la SSCN è stata molto positiva finora, e sono felice che possiamo fare questo enorme passo avanti a lungo termine. P1 Travel è pronta a servire i tifosi internazionali nel miglior modo possibile, avvicinandoli a uno dei club di calcio più iconici d'Europa", ha dichiarato Rick van der Maas, Lead New Business Development di P1 Travel.

I pacchetti esclusivi di viaggio e di esperienze allo Stadio Maradona sono disponibili sul sito web di P1 Travel, i tifosi del Napoli possono quindi assicurarsi il loro viaggio sportivo prenotandosi con anticipo.

Per maggiori informazioni e per prenotare la tua esperienza con SSC Napoli, visita P1 Travel