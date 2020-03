Rinvio Juve-Milan, Prefetto Torino: "Tifosi non individuabili solo per residenza"

Continua il caos in merito alle decisioni di rinviare partite per via dell'emergenza Coronavirus. La gara di Coppa Italia tra Juventus e Milan che inizialmente si doveva giocare a porte chiuse è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Il Prefetto di Torino Claudio Palomba ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito:

"Questa decisione nasce un po' da alcune risultanze che sono emerse dall'unità di crisi. Abbiamo fatto comitato fino a poco fa, e abbiamo visto che non è sempre possibile andare a identificare le persone a prescindere dalla residenza e quindi i tifosi e le persone possono provenire anche da regioni ad alto contagio. Quindi, sentiti anche il ministero della Salute, dell'Interno e dello Sport, si è concordato la necessità di un intervento urgente che il prefetto può fare in base alla legge. Si è ritenuto, vista la situazione di differire la partita".