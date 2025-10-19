Ripresa immediata a Castel Volturno, squadra subito in campo: il report del club

Oggi alle 15:30Notizie
di Francesco Carbone

All’indomani della partita persa sul campo del Torino, il Napoli si è allenato questa mattina Training Center di Castel Volturno in vista della gara di martedì contro il PSV Eindhoven valida per la terza giornata della League Phase di Champions League.

Di seguito la breve nota diramata dal club partenopeo: “Dopo il match di ieri pomeriggio, gli azzurri tornano ad allenarsi in vista del prossimo impegno di Champions, martedì alle 21:00 contro il PSV al Philips Stadion. Coloro che hanno giocato dal primo minuto all'Olimpico Grande Torino hanno svolto lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnica in campo”, scrive il club azzurro sul proprio sito web ufficiale. 