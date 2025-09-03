Ufficiale

Ripresa senza i 14 nazionali: il report ufficiale della SSC Napoli

Oggi alle 17:00Notizie
di Fabio Tarantino

Ripresa oggi per il Napoli senza i quattordici nazionali. Ecco il report ufficiale del club: "SSC Napoli Training Center- Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti con una doppia seduta. Al mattino gli azzurri hanno svolto una sessione tecnica di ripresa. Nel pomeriggio il gruppo ha effettuato lavoro organico". Di seguito i calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali:

Di Lorenzo, Meret, Politano: Italia-Estonia (5 settembre); Israele-Italia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali

De Bruyne: Liechtenstein-Belgio (4 settembre); Belgio-Kazakistan (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Lobotka: Slovacchia-Germania (4 settembre); Lussemburgo-Slovacchia (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Noa Lang: Olanda-Polonia (4 settembre); Lituania-Olanda (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Gilmour, McTominay: Danimarca-Scozia (5 settembre); Bielorussia-Scozia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Rrahmani: Svizzera-Kosovo (5 settembre); Kosovo-Svezia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Anguissa: Camerun-eSwatini (4 settembre) - Capo Verde-Camerun (9 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Olivera: Uruguay-Perù (5 settembre); Cile-Uruguay (10 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Hojlund: Danimarca-Scozia (5 settembre); Grecia-Danimarca (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Elmas: Arabia-Macedonia (4 settembre) - Amichevole / Macedonia-Liechtenstein (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali

Marianucci: Italia-Montenegro (5 settembre); Macedonia-Italia (9 settembre) - Qualificazioni Europei Under 21