Ripresa senza i 14 nazionali: il report ufficiale della SSC Napoli
Ripresa oggi per il Napoli senza i quattordici nazionali. Ecco il report ufficiale del club: "SSC Napoli Training Center- Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti con una doppia seduta. Al mattino gli azzurri hanno svolto una sessione tecnica di ripresa. Nel pomeriggio il gruppo ha effettuato lavoro organico". Di seguito i calciatori del Napoli convocati in Nazionale per impegni internazionali:
Di Lorenzo, Meret, Politano: Italia-Estonia (5 settembre); Israele-Italia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
De Bruyne: Liechtenstein-Belgio (4 settembre); Belgio-Kazakistan (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
Lobotka: Slovacchia-Germania (4 settembre); Lussemburgo-Slovacchia (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
Noa Lang: Olanda-Polonia (4 settembre); Lituania-Olanda (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
Gilmour, McTominay: Danimarca-Scozia (5 settembre); Bielorussia-Scozia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
Rrahmani: Svizzera-Kosovo (5 settembre); Kosovo-Svezia (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
Anguissa: Camerun-eSwatini (4 settembre) - Capo Verde-Camerun (9 settembre) - Qualificazioni Mondiali
Olivera: Uruguay-Perù (5 settembre); Cile-Uruguay (10 settembre) - Qualificazioni Mondiali
Hojlund: Danimarca-Scozia (5 settembre); Grecia-Danimarca (8 settembre) - Qualificazioni Mondiali
Elmas: Arabia-Macedonia (4 settembre) - Amichevole / Macedonia-Liechtenstein (7 settembre) - Qualificazioni Mondiali
Marianucci: Italia-Montenegro (5 settembre); Macedonia-Italia (9 settembre) - Qualificazioni Europei Under 21
