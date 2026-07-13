Ufficiale Ritiro Castel di Sangro, ecco prezzi e info biglietti per le tre amichevoli: i dettagli

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Il Napoli annuncia i prezzi delle amichevoli a Castel di Sangro: gli azzurri sfideranno Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco.

La SSC Napoli è pronta a tornare in campo. In vista di una stagione del Centenario ricca di impegni in Italia e in Europa, gli Azzurri svolgeranno la preparazione estiva nei due consueti ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Nel corso delle due fasi, il Napoli disputerà cinque amichevoli: due in Val di Sole e tre in Abruzzo.

Soffermandoci sulle tre in Abruzzo, saranno queste le sfide che vedranno impegnati gli azzurri:

Napoli-Osasuna 5 agosto alle 18:30

Napoli-Celta Vigo 8 agosto alle 21:00

Napoli-Aris Salonicco 12 agosto alle 21:00

Ecco i prezzi dei biglietti per le gare che si giocheranno al Patini:

I tagliandi per le amichevoli internazionali in programma a Castel di Sangro, contro Club Atlético Osasuna, Real Club Celta de Vigo e Aris Salonicco, saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di venerdi 17 Luglio 2026 sulla piattaforma online di TicketOne.

I prezzi dei biglietti per assistere alle partite presso lo Stadio Teofilo Patini saranno i seguenti:

TRIBUNA 50€ intero, 25€ ridotto under 14

DISTINTI 30€ inter, 14€ ridotto under 14

CURVE 20€ intero, 10€ ridotto under 14

Una volta completata la procedura, l'acquirente riceverà a mezzo mail il titolo in formato digitale (print@@home), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro. In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

Come seguire le amichevoli in TV

Le amichevoli di questo precampionato saranno disponibili in diretta Pay-Per-View al prezzo di 9,99 € su tre piattaforme: DAZN, Sky Primafila e OneFootball. Le modalità d'acquisto saranno comunicate nei prossimi giorni.