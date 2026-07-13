Doppio ritiro, Centenario, amichevoli: ecco tutte le date dell'estate del Napoli

vedi letture

Si comincia il 17 luglio col ritiro di Dimaro, poi dal 30 si andrà a Castel di Sangro. Cinque le amichevoli. E dal 1° agosto si festeggia il Centenario

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: il Napoli è pronto a inaugurare una nuova stagione, la prima dopo l'addio di Antonio Conte e l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, in un'annata resa ancora più speciale dalle celebrazioni per il Centenario del club. Dopo il secondo posto conquistato nell'ultimo campionato, nonostante una stagione condizionata dai numerosi infortuni, gli azzurri ripartiranno con l'obiettivo di tornare protagonisti. Parallelamente, il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per sfoltire una rosa extralarge, composta attualmente da circa 47 calciatori.

Dimaro e Castel di Sangro: cinque amichevoli e tanti eventi

Per il quindicesimo anno consecutivo il Napoli svolgerà la prima parte della preparazione a Dimaro-Folgarida, dal 17 al 27 luglio. L'arrivo della squadra è previsto nella mattinata del 17 luglio, con il primo allenamento nel pomeriggio e un programma ricco di doppie sedute, incontri con i tifosi e iniziative nel Napoli Village. Sono già state fissate le prime due amichevoli: il 22 luglio contro l'Arezzo e il 26 luglio contro la Carrarese, entrambe allo stadio di Carciato con calcio d'inizio alle ore 18. Dal 30 luglio al 13 agosto gli azzurri si trasferiranno invece a Castel di Sangro, dove affronteranno Osasuna (5 agosto), Celta Vigo (8 agosto) e Aris Salonicco (12 agosto).

Il Centenario e la festa dei tifosi

L'estate azzurra coinciderà anche con l'inizio delle celebrazioni per i 100 anni del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha annunciato un calendario di eventi che accompagnerà il club per un intero anno, fino al 31 luglio 2027. Anche il tifo organizzato ha predisposto un ricco programma: il 31 luglio partirà un corteo da Piazza dei Martiri fino alla Rotonda Diaz, dove saranno allestite una mostra fotografica con cento immagini simbolo della storia del Napoli, un'esposizione di maglie storiche, un'area dedicata a Diego Armando Maradona e un palco con ospiti che hanno scritto pagine importanti della storia azzurra. La mezzanotte del 1° agosto segnerà l'inizio ufficiale delle celebrazioni del Centenario. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.