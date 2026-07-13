Nuova maglia Napoli, che successo! Record di vendite online in tutto il mondo

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La maglia del Centenario del Napoli è già un successo: record di vendite online in tutto il mondo

La nuova maglia del Napoli ha già conquistato i tifosi ancora prima del suo esordio ufficiale. La prima divisa della stagione 2026/27, infatti, ha fatto segnare il miglior risultato di sempre nelle vendite online del club. Ad annunciarlo è Calicantus, partner e-commerce ufficiale degli azzurri, che ha comunicato come la casacca del Centenario abbia stabilito il record assoluto di acquisti a livello mondiale. La commercializzazione è iniziata il 6 luglio sullo store ufficiale del Napoli, per poi estendersi dal giorno successivo ai punti vendita autorizzati. Un entusiasmo alimentato anche dall'attesa per le celebrazioni dei 100 anni del club, che prenderanno ufficialmente il via il prossimo 1° agosto.

Vendite in forte crescita rispetto alla scorsa stagione

Il lancio della nuova maglia è stato accompagnato da una strategia digitale completamente rinnovata, con il canale online posto al centro della distribuzione. L'intera piattaforma tecnologica e la gestione dell'e-commerce sono affidate a Calicantus, che ha registrato numeri particolarmente significativi: le vendite online sono aumentate del 72% rispetto alla scorsa stagione, mentre il margine operativo è cresciuto del 34%, confermando il forte interesse dei tifosi per il merchandising azzurro.

"Un evento epocale per il Napoli"

A commentare i risultati - riporta Calcio e Finanza - è stato Valentino Bergamo, CEO di Calicantus: "Siamo fieri di affiancare il Napoli in un momento epocale come il suo Centenario. Gestire il lancio e le vendite online delle maglie rappresenta una sfida tecnologica e logistica straordinaria. Abbiamo implementato infrastrutture avanzate per sostenere picchi di traffico globali e garantire un'esperienza d'acquisto fluida e sicura. Il nostro obiettivo è trasformare la passione dei tifosi azzurri in un'esperienza digitale all'altezza delle loro aspettative". Un successo commerciale che conferma, ancora una volta, la forza del brand Napoli anche fuori dal campo.