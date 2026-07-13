Ritiro Napoli, a Dimaro ci saranno anche due baby argentini: li valuterà Allegri

Ritiro Napoli, a Dimaro ci saranno anche due baby argentini: li valuterà Allegri
lunedì 13 luglio 2026, 17:20Notizie
di Pierpaolo Matrone
Fran Barido e Milton Pereyra saranno aggregati al gruppo almeno nella prima parte della preparazione estiva a Dimaro con Massimiliano Allegri.

Il Napoli continua a puntare sui giovani in vista della nuova stagione. Secondo quanto riferito dalla pagina Giovanili Napoli, Fran Barido e Milton Pereyra prenderanno parte al ritiro di Dimaro insieme alla prima squadra, mettendosi a disposizione di Massimiliano Allegri.

Baridò-Pereyra, un'occasione per mettersi in mostra

I due talenti argentini, entrambi classe 2008, saranno aggregati al gruppo almeno nella prima parte della preparazione estiva. Non è escluso, inoltre, che nei prossimi giorni possano aggiungersi altri giovani del settore giovanile, pronti a sfruttare il ritiro per mettersi in mostra agli occhi del nuovo allenatore azzurro.