Ufficiale Rrahmani è di nuovo a disposizione: Conte lo porta in panchina per Napoli-Pisa

vedi letture

Amir Rrahmani torna nuovamente a disposizione di Antonio Conte: dopo aver saltato i match contro Fiorentina e Manchester City a causa di un problema al flessore della coscia, rimediato durante l'ultima pausa nazionali con il Kosovo, il difensore azzurro è stato portato in panchina per Napoli-Pisa. Buone notizie dunque per Conte, che può contare sulla rosa quasi al completo, a eccezione degli infortunati Mazzocchi e Contini ed il lungodegente Lukaku.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ferrante, Olivera, Gutierrez, Marianucci, Juan Jesus, Rrahmani, Lobotka, Anguissa, Vergara, Noa Lang, David Neres, Ambrosino, Lucca. Allenatore: Antonio Conte.

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Marin, Aebischer, Akinsamiro, Bonfanti; Moreo, Nzola. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Angori, Hojholt, Meister, Tramoni, Esteves, Cuadrado, Vural, Calabresi, Piccinini, Albiol, Lorran Allenatore: Alberto Gilardino