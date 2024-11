Rudi Garcia rifiuta il Rennes: non è interessato alla panchina dei francesi

vedi letture

Legato al Napoli da un contratto che scadrà il prossimo giugno, il manager francese Rudi Garcia difficilmente ripartirà dal Rennes.

Legato al Napoli da un contratto che scadrà il prossimo giugno, il manager francese Rudi Garcia difficilmente ripartirà dal Rennes. Come riporta 'RMC Sport', l'ex manager della Roma non pare troppo interessato alla panchina del Rennes, club che potrebbe presto esonerare Julien Stéphan.

Rudi Garcia era la prima idea del direttore sportivo Frederic Massara, ma il manager classe '64 non sembra troppo interessato a prendere la guida della squadra bretone in corso d'opera. A questo punto - si legge - i principali candidati in caso di esonero di Stéphan sono due: Sergio Conceiçao e Habib Beye.