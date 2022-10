“Sai perché mi batte il corazon? Ho visto un grande Napoli”, tifosi azzurri scatenati alla Cruijff Arena

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam, Francesco Carbone

Tifosi del Napoli letteralmente scatenati alla Johan Cruijff Arena. Il settore ospiti è in estasi e festeggia il 5-1 del Napoli con tantissimi cori. "Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto un grande Napoli”. Questo uno dei tanti cori che stanno intonando i tifosi partenopei in questi minuti allAmsterdam Arena.