Salernitana, allenamento a porte aperte e l'Arechi diventa una bolgia: "Noi non siamo napoletani!"

Allenamento a porte aperte oggi per la Salernitana allo stadio Arechi dinanzi a circa 1.500 spettatori, la maggior parte dei quali appostati in Curva Sud.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Allenamento a porte aperte oggi per la Salernitana allo stadio Arechi dinanzi a circa 1.500 spettatori, la maggior parte dei quali appostati in Curva Sud. Ed è proprio da questo settore che, come riporta Tuttosalernitana.com, è partito il classico coro "Noi non siamo napoletani" che ha reso il clima infuocato e l'Arechi una bolgia, neanche si stesse giocando una gara ufficiale.