Ufficiale Napoli-Udinese, la Lega annuncia l'orario per l'ultima di campionato al Maradona

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Così scrive la Lega Serie A in una nota in cui preannuncia gli orari dell'ultima giornata di campionato

Novanta minuti per provare a centrare l'obiettivo, per scrivere la storia di questo campionato. Così scrive la Lega Serie A in una nota in cui preannuncia gli orari dell'ultima giornata di campionato: "Dopo la festa dell'Inter, l'aritmetica Champions del Napoli, l'Atalanta in Conference e i saluti a Pisa ed Hellas Verona, la Serie A Enilive è pronta ad emettere gli ultimi verdetti. La 38ª giornata comincia venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, per poi proseguire sabato con Bologna-Inter alle 18.00 e Lazio-Pisa alle 20.45".

Napoli-Udinese domenica alle ore 18

"Domenica sera si gioca sia per la salvezza che per la Champions: aprono Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00, poi alle 20.45 la temperatura sale: dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, con i lariani decisi, però, a provare a prendersi un posto nelle prime quattro, proprio cme il Milan, che ospita il Cagliari, la Roma, di scena a Verona e la Juventus, impegnata nel derby contro i granata all'Olimpico Grande Torino...".

Gli orari dell'ultimo turno di campionato

22/05/2026 Venerdì 20.45 Fiorentina - Atalanta DAZN

23/05/2026 Sabato 18.00 Bologna - Inter DAZN

23/05/2026 Sabato 20.45 Lazio - Pisa DAZN/SKY

24/05/2026 Domenica 15.00 Parma - Sassuolo DAZN

24/05/2026 Domenica 18.00 Napoli - Udinese DAZN

24/05/2026 Domenica 20.45 Cremonese - Como DAZN

24/05/2026 Domenica 20.45 Lecce - Genoa DAZN/SKY

24/05/2026 Domenica 20.45 Milan - Cagliari DAZN

24/05/2026 Domenica 20.45 Torino - Juventus DAZN/SKY

24/05/2026 Domenica 20.45 Verona - Roma DAZN