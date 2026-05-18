Napoli sorpreso dalle parole di Conte sul futuro: nessuno si aspettava questa dichiarazione
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Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal' si è soffermato sul possibile futuro di Antonio Conte: "Dal Napoli, colti di sorpresa, nessuno si aspettava le dichiarazioni di ieri di Conte che dicesse che già da un mese aveva detto cosa non andava al Napoli".
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