Ufficiale Il Napoli è la 24ª squadra qualificata in Champions: la situazione attuale

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Con la qualificazione del Napoli, la corsa ai piazzamenti Champions in Serie A entra ora nella fase decisiva.

Il Napoli batte 3-0 il Pisa all'Arena Garibaldi nella penultima giornata di Serie A e conquista matematicamente la qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2026/27, diventando così la 24ª squadra europea già certa di partecipare alla prossima edizione del massimo torneo continentale. Un traguardo importante per il club azzurro, raggiunto al termine di una stagione complicata ma comunque chiusa con il ritorno nell’élite del calcio europeo.

In Serie A restano ancora due posti disponibili

Con la qualificazione del Napoli, la corsa ai piazzamenti Champions in Serie A entra ora nella fase decisiva. Restano infatti ancora due posti da assegnare per completare il quadro delle squadre italiane che prenderanno parte alla prossima Champions League. La classifica attuale vede Milan e Roma occupare i due posti per la Champions, appaiate a quota 70. Seguono a due punti di distacco Como e Juventus. L'ultima giornata di campionato sarà quindi decisiva per definire quali club riusciranno a raggiungere gli azzurri nella competizione europea più prestigiosa. Di seguito le 24 squadre già qualificate.

BARCELLONA

BAYERN MONACO

PSV EINDHOVEN

ARSENAL

REAL MADRID

INTER

MANCHESTER CITY

PSG

BORUSSIA DORTMUND

VILLARREAL

PORTO

MANCHESTER UNITED

ATLETICO MADRID

LENS

LIPSIA

GALATASARAY

FEYENOORD

SHAKHTAR DONETSK

BETIS

SLAVIA PRAGA

ASTON VILLA

STOCCARDA

NAPOLI

LILLE