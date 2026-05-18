Il Napoli è la 24ª squadra qualificata in Champions: la situazione attuale
Il Napoli batte 3-0 il Pisa all'Arena Garibaldi nella penultima giornata di Serie A e conquista matematicamente la qualificazione alla fase a gironi della Champions League 2026/27, diventando così la 24ª squadra europea già certa di partecipare alla prossima edizione del massimo torneo continentale. Un traguardo importante per il club azzurro, raggiunto al termine di una stagione complicata ma comunque chiusa con il ritorno nell’élite del calcio europeo.
In Serie A restano ancora due posti disponibili
Con la qualificazione del Napoli, la corsa ai piazzamenti Champions in Serie A entra ora nella fase decisiva. Restano infatti ancora due posti da assegnare per completare il quadro delle squadre italiane che prenderanno parte alla prossima Champions League. La classifica attuale vede Milan e Roma occupare i due posti per la Champions, appaiate a quota 70. Seguono a due punti di distacco Como e Juventus. L'ultima giornata di campionato sarà quindi decisiva per definire quali club riusciranno a raggiungere gli azzurri nella competizione europea più prestigiosa. Di seguito le 24 squadre già qualificate.
BARCELLONA
BAYERN MONACO
PSV EINDHOVEN
ARSENAL
REAL MADRID
INTER
MANCHESTER CITY
PSG
BORUSSIA DORTMUND
VILLARREAL
PORTO
MANCHESTER UNITED
ATLETICO MADRID
LENS
LIPSIA
GALATASARAY
FEYENOORD
SHAKHTAR DONETSK
BETIS
SLAVIA PRAGA
ASTON VILLA
STOCCARDA
NAPOLI
LILLE
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Udinese
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