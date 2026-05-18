Conte concede un po' di riposo al Napoli: la data della ripresa a Castel Volturno

Conte concede un po' di riposo al Napoli: la data della ripresa a Castel Volturno
Oggi alle 16:00Notizie
di Pierpaolo Matrone

Dopo il netto successo di Pisa e la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, Antonio Conte ha deciso di premiare il gruppo concedendo due giorni di riposo.

Ripresa allenamenti fissata per mercoledì

Il Napoli tornerà ad allenarsi mercoledì a Castel Volturno per preparare l’ultima sfida stagionale contro l’Udinese, gara che potrebbe blindare definitivamente il secondo posto.