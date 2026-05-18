Conte concede un po' di riposo al Napoli: la data della ripresa a Castel Volturno
Dopo il netto successo di Pisa e la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League, Antonio Conte ha deciso di premiare il gruppo concedendo due giorni di riposo.
Ripresa allenamenti fissata per mercoledì
Il Napoli tornerà ad allenarsi mercoledì a Castel Volturno per preparare l’ultima sfida stagionale contro l’Udinese, gara che potrebbe blindare definitivamente il secondo posto.
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