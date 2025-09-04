Scamacca infortunato, chi al suo posto in Nazionale? La decisione di Gattuso

Non ci sarà Gianluca Scamacca nelle sfide di qualificazioni mondiali contro Estonia (5 settembre) e Israele (l'8). Il centravanti dell'Atalanta, che era tornato in azzurro dopo più di un anno come Mancini, non ha recuperato dal problema al ginocchio sinistro e ha lasciato il ritiro. Non è prevista al momento la sua sostituzione, come fa sapere la redazione di Sky Sport.

Si era parlato di Lucca del Napoli ma a quanto pare Gattuso va avanti con gli attaccanti a disposizione mentre Lucca potrà continuare ad allenarsi a Castel Volturno agli ordini di Conte in vista della sfida alla ripresa contro la Fiorentina. Tre novità assolute nelle prime convocazioni di Gattuso: Leoni, Fabbian e Francesco Pio Esposito.