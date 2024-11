Scandalo in Perù: arrestato il presidente della Federcalcio, è a capo dei criminali Galacticos

Un vero e proprio terremoto rischia di travolgere il calcio peruviano. Agustín Lozano, il presidente della Federcalcio, è stato arrestato dalla polizia dopo un'irruzione nella sua abitazione situata nel quartiere di San Borja, a Lima.

È accusato di essere il presunto leader dell'organizzazione criminale denominata "Los Galacticos", nonché di frode, riciclaggio di denaro, corruzione e altre accuse. "Voglio solo chiedere alla mia famiglia e alle persone che hanno fiducia in me di stare serene. Spero che venga fatta giustizia, che tutto sia chiarito. Voglio solo tranquillità per la mia famiglia e per le persone che confidano nella lavoro che ho svolto", ha detto Lozano al momento dell'arresto.