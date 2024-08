Ufficiale Scontri Uruguay-Colombia, Olivera squalificato tre turni: tutte le sanzioni

Mano pesantissima della CONMEBOL, che oggi ha annunciato le sanzioni comminate in merito agli scontri nel post partita di Uruguay-Colombia, semifinale di Copa América disputata lo scorso luglio. Diversi giocatori uruguaiani erano saliti sugli spalti per affrontare i tifosi colombiani che stavano creando problemi in una zona vicina a quella dove erano presenti le famiglie degli stessi giocatori.

Darwin Nunez è stato squalificato per cinque partite e multato di 20.000 dollari per il suo coinvolgimento nella rissa. Rodrigo Bentancur ha ricevuto una squalifica di quattro partite e una multa di 16.000 dollari. Mathías Olivera, Ronald Araújo e José María Giménez hanno ricevuto invece tre turni di squalifica e una multa di 12.000 dollari (9.000 sterline). Sebastián Cáceres, Matías Viña, Emiliano Martínez, Brian Rodríguez, Santiago Mele e Facundo Pellistri sono stati multati di 5.000 dollari ciascuno e la federazione uruguaiana (AUF) dovrà pagare una multa di 20.000 dollari. Infine, Marcelo García, dirigente della federazione uruguaiana, è stato squalificato da tutte le competizioni CONMEBOL per sei mesi. Tutte le sanzioni dovranno essere scontate durante le qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026.