Scudetto al Napoli l'ipotesi più probabile: Lega organizza premiazione solo al Maradona

Lo scudetto al Napoli, a novanta minuti dalla fine del campionato di Serie A, è la soluzione più probabile. Agli azzurri di Antonio Conte, del resto, basta battere al Maradona un Cagliari già salvo, nella partita in programma venerdì sera alle 20.45, per chiudere la questione senza dipendere dal risultato dell’Inter. È da queste considerazioni che partono le organizzazioni per i festeggiamenti.

Il ragionamento, infatti, è lo stesso che porta la Lega Serie A, al momento, a predisporre la cerimonia di premiazione solo allo stadio Maradona, teatro dell’esito al momento da considerarsi più probabile. Allo stato attuale, i vertici di via Rosellini - non potendo essere presenti in due luoghi diversi allo stesso momento - stanno organizzando le cose in vista del probabile successo del Napoli.

All’Inter, invece, servirebbe un passo falso - pareggio o sconfitta è indifferente - della squadra di Conte e la contestuale vittoria a Como per centrare il secondo tricolore consecutivo. La terza strada, con ko del Napoli e pareggio in Como-Inter, porta all'arrivo a pari punti, con lo spareggio che si disputerebbe lunedì sera a Roma all'Olimpico. Al momento, nessuna cerimonia è in programma al Sinigaglia: nel caso, si valuterebbe la possibilità di organizzare qualcosa a San Siro, considerando sempre che la stagione della squadra di Inzaghi si chiuderà poi il 31 maggio in finale di Champions League con il Paris Saint-Germain. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.