Senza Demme e col mercato bloccato: Spalletti ridisegna la mediana

Dopo una breve pausa, il Napoli ieri s'è ritrovato a Castel Volturno. Nonostante le temperature, Luciano Spalletti ha tenuto alta l'intensità ed oggi è prevista una doppia seduta d'allenamento prima della partenza, domani, per il test amichevole a Monaco contro il Bayern. In attesa di ritrovare i nazionali, prima Fabian e poi a Castel di Sangro gli italiani Meret, Di Lorenzo, Insigne e infine Lozano, il tecnico del Napoli va alla ricerca di nuove indicazioni per il centrocampo dopo l'infortunio di Demme che ne avrà per almeno due mesi.

La società sembra intenzionata a non cambiare i propri piani, attendendo la fine del mercato per un'occasione in prestito con diritto di riscatto per sostituire Bakayoko. Oltre all'ipotesi Lobotka, Spalletti pensa all'arretramento di Zielinski, ma non è da escludere anche una rinuncia iniziale alla verticalità del 4-2-3-1 per tornare al terzetto con due mezzali, in modo da poter contare in quel ruolo anche su Elmas. Intanto, sul campo del Bayern, il tecnico dovrebbe sperimentare dal primo minuto anche l'ipotesi Gaetano, classe 2000 reduce da 36 presenze e 7 gol in B con la Cremonese e che ha già dichiarato di vedere nei due di centrocampo e non nei trequartisti. Stesso pensiero di Ancelotti, ma ora il prodotto del settore giovanile azzurro ha due anni d'esperienza in più e la valutazione sarà approfondita prima di un nuovo prestito. Prove, riflessioni, verifiche approfondite, in attesa di sussulti - mai così difficili nella crisi post-pandemia - sul mercato.