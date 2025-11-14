Senza l'escluso Marianucci, l'Italia U21 affonda: ko in Polonia e sorpasso in classifica
Sorprendente ko della Nazionale Under 21 di Silvio Baldini, che dopo quattro vittorie incappa nella prima sconfitta, ed è una di quelle che pesano: con il 2-1 maturato a Stettino, la selezione azzurra cede il primo posto del Gruppo E ai padroni di casa, ora a 15 punti grazie a cinque vittorie su cinque, mentre gli Azzurrini sono a 12.
La gara non vive di grandi emozioni e fiammate, ma il gol iniziale lo firmano gli ospiti, con Niccolò Pisilli, che si dimostra ancora una volta incisivo in zona gol, specie quando veste la maglia della Nazionale. Come detto, agli Azzurrini sono fatali gli ultimi cinque minuti, quando Bogacz pareggia i conti e Kuziemka fa 2-1: inutili gli assalti finali, i tre punti restano in Polonia. Ricordiamo che Silvio Baldini ha deciso di escludere Luca Marianucci dai convocati.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro