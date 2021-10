Serata amara per Elmas: Macedonia travolta dalla Germania, 90' in campo per l'azzurro

La Germania è la prima squadra a unirsi al Qatar per la rassegna iridata in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. Nell'incontro valido per il Gruppo J delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, la squadra di Flick travolge 4-0 la Macedonia del Nord. Decidono le reti di Havertz (50'), una doppietta di Werner (70', 73') e il gol nel finale di Musiala (83'). In campo tra i macedoni l'azzurro Eljif Elmas, schierato nel tridente offensivo, che ha giocato l'intero match.