Serie A, classifica: Roma ko, il Napoli da solo in testa grazie al punto col Como

Serie A, classifica: Roma ko, il Napoli da solo in testa grazie al punto col Como
Oggi alle 22:50Notizie
di Antonio Noto

La Roma non tiene il passo del Napoli e perde la testa della classifica. La squadra di Gasperini cade a San Siro contro il Milan e si fa raggiungere al secondo posto proprio dai rossoneri, oltre che dall'Inter. La squadra di Conte ringrazia e dopo il punto di ieri con il Como è capolista in solitaria con un punto di vantaggio sul terzetto. Classifica cortissima, con sette squadre in cinque punti. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13*
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3*

* Una gara in meno