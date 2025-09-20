Foto Serie A, la classifica: il Milan passa a Udine e aggancia momentaneamente il Napoli

Dopo la vittoria in extremis del Bologna contro il Genoa e il pareggio tra Verona e Juventus, il sabato di Serie A si è chiuso con un netto successo del Milan alla Dacia Arena: 0-3 il punteggio contro l’Udinese. Con questa vittoria, la squadra rossonera raggiunge il Napoli a quota 9 punti e accorcia sulla Juventus, momentaneamente in vetta con 10. L’Udinese resta invece a 7 punti, come Cagliari e Cremonese, entrambe attese dai rispettivi impegni domenicali.

La classifica aggiornata del campionato di Serie A

Juventus 10* punti

Napoli 9

Milan 9*

Cremonese 7

Cagliari 7*

Udinese 7*

Roma 6

Bologna 6*

Atalanta 5

Como 4

Torino 4

Inter 3

Lazio 3

Sassuolo 3

Verona 3*

Genoa 2*

Fiorentina 2

Pisa 1

Parma 1

Lecce 1*

*una partita giocata in più