Serie A, la classifica: il Milan passa a Udine e aggancia momentaneamente il Napoli
Dopo la vittoria in extremis del Bologna contro il Genoa e il pareggio tra Verona e Juventus, il sabato di Serie A si è chiuso con un netto successo del Milan alla Dacia Arena: 0-3 il punteggio contro l’Udinese. Con questa vittoria, la squadra rossonera raggiunge il Napoli a quota 9 punti e accorcia sulla Juventus, momentaneamente in vetta con 10. L’Udinese resta invece a 7 punti, come Cagliari e Cremonese, entrambe attese dai rispettivi impegni domenicali.
La classifica aggiornata del campionato di Serie A
Juventus 10* punti
Napoli 9
Milan 9*
Cremonese 7
Cagliari 7*
Udinese 7*
Roma 6
Bologna 6*
Atalanta 5
Como 4
Torino 4
Inter 3
Lazio 3
Sassuolo 3
Verona 3*
Genoa 2*
Fiorentina 2
Pisa 1
Parma 1
Lecce 1*
*una partita giocata in più
Prossima partita
22 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Pisa
