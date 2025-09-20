Foto

Serie A, la classifica: il Milan passa a Udine e aggancia momentaneamente il Napoli

Ieri alle 22:56Notizie
di Francesco Carbone

Dopo la vittoria in extremis del Bologna contro il Genoa e il pareggio tra Verona e Juventus, il sabato di Serie A si è chiuso con un netto successo del Milan alla Dacia Arena: 0-3 il punteggio contro l’Udinese. Con questa vittoria, la squadra rossonera raggiunge il Napoli a quota 9 punti e accorcia sulla Juventus, momentaneamente in vetta con 10. L’Udinese resta invece a 7 punti, come Cagliari e Cremonese, entrambe attese dai rispettivi impegni domenicali.

La classifica aggiornata del campionato di Serie A
Juventus 10* punti
Napoli 9
Milan 9*
Cremonese 7
Cagliari 7*
Udinese 7*
Roma 6
Bologna 6*
Atalanta 5
Como 4
Torino 4
Inter 3
Lazio 3
Sassuolo 3
Verona 3*
Genoa 2*
Fiorentina 2
Pisa 1
Parma 1
Lecce 1*
*una partita giocata in più