Serie A, la classifica: la Juve manca l’aggancio al Napoli e viene raggiunta dal Como
Il Como batte la Juventus al Sinigaglia nel segno di Nico Paz e aggancia proprio i bianconeri in classifica. Alla luce di questo risultato, la graduatoria in vetta può essere modificata solo da una eventuale vittoria del Milan in serata contro la Fiorentina: in caso di 3 punti i rossoneri sarebbero soli in vetta. Di seguito la classifica della Serie A aggiornata.1. Inter 15*
2. Napoli 15*
3. Roma 15*
4. Milan 13
5. Como 12*
6. Juventus 12*
7. Atalanta 10
8. Bologna 10
9. Sassuolo 10*
10.
Cremonese 9
11. Cagliari 8
12. Udinese 8
13. Torino 8*
14. Lazio 7
15. Lecce 6*
16. Parma 5
17. Verona 4*
18. Fiorentina 3
19. Pisa 3*
20. Genoa 2
*una partita in più
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
