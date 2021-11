Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: due squalificati, uno è della Lazio

Due i calciatori sanzionati per un turno dal Giudice Sportivo in vista della 15esima giornata di Serie A, turno che prenderà il via nella serata di domani. Si tratta di Alessio Romagnoli (Milan) e Luiz Felipe (Lazio), calciatori che salteranno rispettivamente i match contro Genoa e Udinese.

Il club biancoceleste ha ricevuto anche 13mila euro di multa per il comportamento dei suoi tifosi nel corso del match contro il Napoli, 3mila euro di multa per il Bologna.