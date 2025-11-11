Ufficiale

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: nessuno squalificato, multati tre club

di Antonio Noto

Nessun giocatore o allenatore sarà costretto a saltare la prossima giornata di Serie A: dopo l’undicesimo turno, il Giudice Sportivo ha infatti registrato soltanto alcune ammonizioni, senza squalifiche.

Sul fronte delle sanzioni economiche, arrivano invece tre multe: 10mila euro al Torino per il lancio di monete e bicchieri di plastica da parte di alcuni tifosi verso il settore ospiti (con sanzione attenuata ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b del CGS); 5mila euro al Lecce e 2mila euro al Bologna per comportamenti scorretti dei propri sostenitori durante le gare. Nessun provvedimento disciplinare più pesante dunque prima della sosta.