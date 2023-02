Serie A, le quote dei bookmakers: l'impresa della Cremonese a Napoli vale 14 volte la giocata

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - In vista dell'impegno di martedì in Champions contro il Tottenham, il Milan scenderà in campo già domani sera, a San Siro, per affrontare il Torino. Nonostante il periodaccio, le quote Snai per il primo anticipo della 22/a giornata di serie A restano a favore di Pioli, con l' «1» a 1,80, «X» a 3,55, «2» a 4,75. A guardare la classifica, il big match è Lazio-Atalanta, sabato sera all'Olimpico. Sarri a 2,40 è favorito su Gasperini a 2,95; più in alto il pareggio a 3,40. Sempre in zona Champions, la Roma sabato alle 18 è ospite del Lecce: il «2» di Mourinho si gioca a 1,95, con il colpo dei salentini di Baroni a 4,25.