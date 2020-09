Serie A, le quote della prima giornata: Napoli nettamente favorito a Parma

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Debutto in discesa per il neoallenatore della Juve, Andrea Pirlo. Il calendario della prima giornata di Serie A ha messo la sua squadra sulla strada della Sampdoria che in 62 incontri con i bianconeri a Torino, in sole cinque occasioni ha fatto bottino pieno. Simile la situazione per il Milan, che lunedì ospita il Bologna dell'ex Mihajlovic, vantando uno score di 16 vittorie a due negli ultimi 23 confronti in Serie A. Ecco allora che i quotisti Snai danno la Juve nettamente favorita con una quota di 1,28 contro il 9,75 della Samp e il 5,75 del pareggio, mentre il successo per la squadra di Pioli si gioca a 1,60 contro il 5,25 degli ospiti. Partono fuori casa Roma e Napoli. Giallorossi favoriti a 2,00 contro il Verona, dato a 3,65; ancora più netto il pronostico per il Napoli, la cui vittoria a Parma vale solo 1,60. Dura per i padroni di casa, a 5,00. In ordine cronologico, il match che apre la Serie A 2020-21 è Fiorentina-Torino, domani alle 18.00. Viola avanti a 1,85, non molta la fiducia nel Torino, a 4,00. Riscuote credito il Sassuolo di De Zerbi, a 1,97 nel confronto casalingo con il Cagliari dell'ex Eusebio Di Francesco. Il blitz dei sardi si gioca a 3,60. (ANSA).