Serie A, mai nessun nigeriano come Osimhen: l'azzurro raggiunge tre top africani

Seconda doppietta consecutiva per Victor Osimhen, che con la doppietta decisiva contro l'Udinese raggiunge le 11 reti stagionali in Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seconda doppietta consecutiva per Victor Osimhen, che con la doppietta decisiva contro l'Udinese raggiunge le 11 reti stagionali in Serie A. Osimhen è il primo nigeriano nella storia ad andare in doppia cifra di reti per due stagioni differenti in Serie A e in generale il quarto giocatore africano a riuscirci, dopo George Weah, Samuel Eto’o e Mohamed Salah. A riportare la statistica è l'account Twitter Opta.