Serie A, solo 31 gol subiti: per la seconda volta nella storia Napoli miglior difesa

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha subito soltanto 31 reti in questo torneo; solo una volta i partenopei hanno concluso un campionato di Serie A come miglior difesa (includendo pari merito): nel 1970/71, con 19 gol incassati in 30 partite. A riportarlo è l'account di statistica su Twitter Opta.