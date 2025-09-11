Serie A tra i campionati più incerti secondo il CIES: le percentuali Scudetto

L'ultimo report settimanale dell'Osservatorio Calcistico del CIES ha provato a individuare, attraverso un proprio modello statistico, quali sono le squadre che hanno le maggiori probabilità di conquistare i rispettivi campionati nazionali in 29 Paesi. Il modello combina variabili sportive (dati di impatto sui passaggi nella metà campo avversaria), economiche (costi di trasferimento investiti per reclutare giocatori) e demografiche (minuti giocati dai giocatori nell'ultimo anno e livello sportivo delle loro partite).

La probabilità assoluta più alta è stata registrata per la Stella Rossa serba (76,2%), seguita dal Paris Saint Germain (73,0%) e dal Mamelodi Sundows (70,6%). Al contrario, tra i 29 campionati analizzati, tra i tornei più aperti, insieme all'UAE Pro League (al massimo il 23,5% di probabilità di successo per lo Shabab Al Ahli) e all'Eredivisie dei Paesi Bassi dove il Feyenoord è accreditato del 28,6% di possibilità, c'è anche la Serie A italiana, dove l'Inter parte in vantaggio rispetto alla Juventus e al Napoli, con percentuali rispettivamente del 25,6%, del 18,2% e del 17,4%.