Serie B, il Bari si avvicina alla promozione: pari a Cagliari, al ritorno avrà 2 risultati su 3

Si è alzato il sipario sulla finale playoff di Serie B, che vede quest'oggi la gara di andata, in attesa che domenica si giochi il ritorno: protagoniste Cagliari e Bari.

Ricordiamo che, in caso di parità al termine dei 180', verrà promossa in Serie A la squadra meglio classificata nella stagione regolare, senza supplementari o rigori (che si sarebbero disputati solo nel caso in cui le due squadre abbiano chiuso la stagione con gli stessi punti): i pugliesi hanno quindi due risultati su tre.

Intanto si è da poco concluso il confronto dell'andata, con il Bari che ha dominato il secondo tempo. E ha trovato il gol del pareggio, con il secondo rigore del match concesso alla formazione biancorossa: nel primo tempo Radunovic aveva ipnotizzato Cheddira tenendo al sicuro l'1-0 firmato da Lapadula, nella ripresa niente ha potuto dal tiro di Antenucci. 1-1, quindi, il finale.

Da evidenziare, comunque, l'eccellente prestazione del portiere cagliaritano, che ha salvato i suoi dalla sconfitta, e un clima piuttosto teso sul finale di match, terminato al 102'.