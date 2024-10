Serie B, il Bari si fa riprendere a Cremona: giallo e gol divorato per Coli Saco

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 20:45 Notizie di di @antonio_noto

Al 55' per i galletti entra per dare fisicità alla mediana il centrocampista in prestito dal Napoli Coli Saco, il maliano però non incide.