Serie B, il Como torna in Serie A dopo 21 anni! Bari ai playout

La squadra di Fabregas pareggia 1-1 col Cosenza e grazie alla vittoria dello Spezia sul Venezia torna in massima serie.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Como torna in Serie A dopo 21 anni! La squadra di Fabregas pareggia 1-1 col Cosenza e grazie alla vittoria dello Spezia sul Venezia (doppietta di Pio Esposito) torna in massima serie. Primo trionfo in panchina per il catalano Cesc Fabregas. Grandi ambizioni per la prossima stagione per proprietà più ricca del calcio italiano (fratelli Hartono).

Retrocede in Serie C invece l’Ascoli a cui non basta la vittoria per 2-1 in casa contro il Pisa: vincono infatti anche il Bari (2-0 al Brescia) e la Ternana (1-0 alla Feralpisalò) che si giocheranno la permanenza in Serie B attraverso i play out.

Serie B, 38ª giornata

Ascoli-Pisa 2-1

13’ Botteghin (A), 52’ D’Alessandro (P), 68’ Rodriguez (A)

Bari-Brescia 2-0

25’ Sibilli, 57’ Di Cesare

Catanzaro-Sampdoria 1-3

3’ rig, 58’, 60’ Borini (S), Oliveri (C)

Como-Cosenza 1-1

30’ Tutino (Cos), 74’ rig Verdi (Com)

Cremonese-Cittadella 3-0

17’ rig. Coda, 35’ Bianchetti, 87’ Johnsen

Feralpisalò-Ternana 0-1

26’ Distefano

Lecco-Modena 2-3

3’, 33’ Strizzolo (M), 22’ Sersanti (L), 29’ Bozhanaj (M), 59’ Buso (L)

Reggiana-Parma 1-1

26’ Portanova (R), 60’ rig Bonny (P)

Spezia-Venezia 2-1

17’ Idzes (V), 57’, P. Esposito (S), 61’Reca (S)

SudTirol-Palermo 0-1

64’ Diakite

Classifica

Parma 76 (promosso in Serie A)

Como 73 (promosso in Serie A)

Venezia 70

Cremonese 67

Catanzaro 60

Palermo 56

Sampdoria 55

Brescia 51

Cosenza 47

Sudtirol 47

Reggiana 47

Modena 47

Pisa 46

Cittadella 46

Spezia 44

Ternana 43

Bari 41

Ascoli 41 (retrocessa in Serie C)

Feralpisalò 33 (retrocessa in Serie C)

Lecco 26 (retrocesso in Serie C)